Une aubaine pour Tedesco ? Un Belgo-marocain pourrait changer de nationalité sportive et opter pour les Diables

La Belgique est apparue en difficulté sur le côté droit lors des derniers matchs. Zakaria El Ouahdi pourrait-il solutionner cela dans les prochains mois ?

Dans trois heures, Domenico Tedesco dévoilera sa dernière liste de l'année. Vu la blessure de Thomas Meunier à Lille et la situation délicate de Timothy Castagne (30 minutes disputées en Premier League cette saison, de retour de blessure lui aussi), de nouvelles têtes pourraient être appelées à droite. Joaquin Seys et Killian Sardella sont notamment cités.

Mais Zakaria El Ouahdi pourrait lui aussi entrer en ligne de compte dans les mois à venir. Le piston de Genk est l'un des meilleurs à son poste en Pro League mais est snobé par Walid Regragui avec le Maroc. Appelé pour la première fois en septembre dernier, il n'est pas monté au jeu et n'a plus été repris depuis, sautant encore de la liste annoncée hier. Il faut dire que la concurrence est forte avec des garçons comme Achraf Hakimi (PSG) et Noussair Mazraoui (Manchester United) à son poste.

Plus d'opportunités chez les Diables ?

Le natif d'Anvers n'a pourtant pas fait de mystère quant à sa volonté de représenter les Lions de l'Atlas : il renseigne 14 apparitions avec les U23 marocains et était également aux Jeux olympiques de cet été avec la délégation marocaine. A Paris, il n'a pas manqué une minute, contribuant grandement à la médaille de bronze de l'équipe.

Seulement, cette absence répétée du groupe de Regragui commence à lui peser. Selon la Gazet van Antwerpen, cela le ferait même réfléchir à changer de nationalité sportive pour représenter la Belgique.

Vu qu'il n'a pas encore joué de match pour l'équipe A du Maroc (la délégation olympique n'est pas considérée comme telle), Zakaria El Ouahdi peut encore librement choisir la sélection dont il défendra les couleurs à l'avenir. Vu sa forme à Genk et l'intérêt de grands clubs étrangers (Benfica était notamment proche de le recruter cet été), sa décision pourrait être suivie de près par Domenico Tedesco.