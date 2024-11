Voici la clé du succès du leader actuel de Jupiler Pro League

L'arrivée de l'Allemand à Genk a eu le don de bien lancer le club dans son nouveau cycle, comme l'espérait la direction et les supporters. Le tout début de saison légèrement chahuté a vite été oublié.

Depuis l'arrivée de Thorsten Fink au RC Genk, les choses n'ont fait que s'améliorer estime Mujaid Sadick. Ce dernier explique que le coach se sent comme un poisson dans l'eau à la tête de l'actuel leader de Jupiler Pro League.

Après un tout début de saison à tâtons, les Limbourgeois ont ensuite lancé la machine à victoires et ont enchainé. Mis à part une défaite face à Courtrai en octobre, le bilan est impressionant sous les ordres du coach allemand.

Aujourd'hui, Genk est confortablement installé en tête de la JPL et compte sept points d'avance sur le Club de Bruges. A l'aube de son choc de demain dans la capitale face à l'Union Saint-Gilloise, Sadick est revenu sur les clés de ce succès.

Il a une vision très claire

Selon le défenseur, c'est en grande partie grâce à Thorsten Fink : "Il a une vision très claire et en tant que groupe, nous avons tout de suite compris qu'il était celui qu'il nous fallait. Nous demandons le ballon, nous construisons avec précision et attention. Pour trouver les espaces libres, il faut oser jouer un ballon plus long et précis. Au fil des matches, je me sens de plus en plus à l'aise avec tout cela", a confié l'Espagnol à Het Nieuwsblad.

"Il y a deux ans, l'équipe tournait très bien et lorsque je suis arrivé ici, avec Ito, Bongonda, Onuachu et Thorstvedt, nous avions également beaucoup de joueurs de haut vol qui se côtoyaient. Mais en ce moment, nous atteignons un niveau très élevé", pontue le joueur.