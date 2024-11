La polémique n'est pas finie : voici la différence de points très mince entre Rodri et Vinicius Jr au Ballon d'Or !

L'Espagnol a remporté le dernier Ballon d'Or au terme d'un finish plein de suspense et très serré entre lui et le Brésilien.

L'organisation du Ballon d'Or vient de rendre publique le score final du très convoité trophée, qui montre que l'écart entre le vainqueur Rodri et son dauphin Vinicius Junior était très mince.

Cette année, 99 membres du jury des 100 premiers pays au classement FIFA ont voté. Seule la Syrie a décidé de ne pas voter. Ces jurés devaient établir leur classement de joueurs sous format d'une liste composée de dix noms.

Avec la nouvelle échelle de points, le premier nom de chaque liste reçoit 15 points. Et au final, la différence entre Rodri et Vinicius Junior était seulement de 41 points. Ce n'est pas en soi un record dans l'histoire du trophée, mais cela reste très serré sur base de ctete nouvelle attribution de points.

41 points entre le lauréat et son dauphin

Il s'avère également que sept joueurs, en dehors de Rodri et Vinicius, ont été placés au moins une fois à la première place. Parmi eux, les stars du Real Jude Bellingham (5 fois), Dani Carvajal (4) et Toni Kroos (2). Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lautaro Martinez et Ademola Lookman ont également été mentionnés une fois comme numéro 1 d'une liste.

Enfin, fait intéressant à signaler : Rodri a été cité 49 fois en première position mais... il n'a pas été inclus dans le top 10 de cinq membres du jury.