L'arbitre de Cercle-Anderlecht se blesse : premier match en Jupiler Pro League pour son remplaçant, qui ne lésine pas sur les cartons !

Wesli De Cremer, qui devait diriger Cercle-Anderlecht, s'est blessé à l'échauffement. Et celui qui le remplace est inconnu du grand public.

Klass Clerkx : ce nom ne vous dit peut-être rien. Il faut dire que ce jeune arbitre de 31 ans ne devait initialement être que le 4e référé ce dimanche lors de Cercle-Anderlecht. Mais suite à un imprévu, il est en train d'y faire ses grands débuts en tant qu'arbitre principal.

Wesli De Cremer, en charge de la rencontre, s'est en effet blessé à l'échauffement. C'est donc Clerkx qui a pris sa place, lui qui n'avait jamais dirigé un match de Jupiler Pro League. Son expérience se limitait jusqu'ici à la Challenger Pro League.

Clerkx y a dirigé 4 rencontres cette saison... et il a eu du travail. En effet, en 4 matchs, il a dû distribuer 21 cartons jaunes, un carton rouge et donner trois penaltys ! C'est le match entre Lokeren-Temse et Seraing qui aura été particulièrement tendu avec 8 cartes jaunes, un rouge et un penalty.

En Croky Cup, Clerkx a sifflé le 16e de finale entre le Beerschot et le RFC Liège. Là aussi, il a eu la gâchette facile avec 5 cartons jaunes distribués.

Au moment d'écrire ces lignes, Klass Clerkx vit cependant un match assez tranquille pour ses grands débuts en D1A.