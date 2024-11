Matthieu Epolo encore à la faute, Ivan Leko réagit fermement après la débâcle à La Gantoise

Lors de la débâcle du Standard à La Gantoise, Matthieu Epolo aurait pu mieux faire sur plusieurs buts, notamment le dernier. Le gardien liégeois traverse une passe difficile.

La lourde erreur sans conséquences de Matthieu Epolo contre STVV la semaine passée lui traîne-t-elle toujours en tête ? Nous l'avions écrit : le jeune gardien de but du Standard allait devoir s'en servir pour grandir et corriger certains défauts clairs de son jeu.

Mais visiblement, le problème est plus profond. À Gand, les Rouches ont pris le bouillon, et Epolo aurait pu mieux faire sur plusieurs phases. Pas sur le premier but, qu'il encaisse après quelques beaux arrêts. Mais sur la frappe lointaine de Max Dean, sa détente paraît un peu lente.

Et surtout, sur le cinquième but gantois, Matthieu Epolo se troue, certes là aussi sans vraies conséquences vu que le score était acquis... mais les questions restent présentes. Notre confrère de La Dernière Heure a interrogé Ivan Leko sur le sujet, et le Croate a fermement refusé d'incriminer son gardien.

"Si j'ai parlé à Matthieu Epolo ? J'ai besoin de parler à tout le monde après un match pareil. Après un tel match, tu doutes de tous tes joueurs. Nous ne sommes pas assez équilibré en tant qu'équipe", affirme Leko, qui avait déjà défendu Epolo après l'épisode face à Saint-Trond.

"Matthieu est un très bon gardien qui a notre confiance. Ces erreurs sont nécessaires pour qu'il apprenne", conclut l'entraîneur du Standard. Peut-être, mais le jour où elles coûteront réellement gros, ne regrettera-t-il pas d'avoir laissé son jeune portier sans expérience sur le front ?