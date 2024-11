🎥 Tedesco a-t-il épuisé tout crédit ? La réponse claire du CEO de l'Union belge, Peter Willems

Domenico Tedesco doit composer avec une vague de critiques émises à son égard. Le sélectionneur des Diables Rouges est sous pression avant les deux matchs de Ligue des Nations.

Au micro de la RTBF, c'est le CEO de l'Union belge Peter Willems qui s'est exprimé au sujet de la situation de Domenico Tedesco. Nommé depuis le mois de septembre, Willems a réitéré sa confiance en le sélectionneur national.

"Je parle régulièrement avec le sélectionneur Domenico Tedesco. Ce n'est pas à moi de prendre une décision rapide après les deux matches des Diables en novembre. Je vois des joueurs très motivés, je vois un coach très motivé. Les joueurs sont derrière le coach donc je ne vois pas de problème pour le moment. Tout le monde est derrière lui, on veut poursuivre avec lui", a commencé Tedesco.

Willems a ensuite évoqué la nomination de Vincent Mannaert en tant que nouveau directeur sportif. "Il est important que les joueurs possèdent l'envie de venir jouer pour leur pays. Je pense que la flamme est encore là. C'est aussi une raison pour laquelle on a engagé Vincent Mannaert. Afin de créer ou de recréer cette culture de vouloir venir pour gagner."

"C'est ce que Romelu Lukaku ou d'autres veulent. Ils viennent pour gagner des matches et gagner la Coupe du monde, sans toutefois vous dire qu'on va la gagner. On veut faire de notre mieux. Les circonstances et les éléments à côté du terrain doivent être en ordre. Je crois qu'on va créer ça avec Vincent."

Le CEO de l'Union belge s'est ensuite expliqué sur "plusieurs chantiers en cours". "Comme le lien avec le staff et avec les supporters, mais tout ça se fait avec de l'argent donc il est important de mettre les budgets en ordre. Je n'ai pas encore de mesures concrètes à annoncer, on est en train de travailler afin de trouver les solutions. Aller jouer des matches ailleurs qu'au Stade Roi Baudouin ? C'est une autre analyse que nous menons en ce moment. C'est une idée dont on discute."