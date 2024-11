Anderlecht a tenté sa chance pour un gardien aujourd'hui titulaire en Pro League : "Mon avenir dépendait de la vente de Bart Verbruggen"

Maxime Delanghe défend actuellement les buts du Cercle de Bruges. Il aurait pourtant pu signer à Anderlecht.

Jusqu'à ses 16 ans, Maxime Delanghe a été formé à Anderlecht. Mais en 2017, il est parti poursuivre son apprentissage du côté du PSV, où il s'est assis une quarantaine de fois sur le banc de l'équipe première, sans pour autant monter au jeu.

Il y a deux ans, il aurait pu faire son retour au Sporting : “Mon avenir dépendait de la vente de Bart Verbruggen. Burnley était en discussion avec lui à ce moment-là, et j’aurais été son remplaçant comme numéro deux à Anderlecht” explique-t-il à La Dernière Heure.

Le Lierse plutôt qu'Anderlecht

“Mais les négociations s’éternisaient, et je voulais une situation claire. C’est pour cela que j’ai accepté l’offre de Lierse en deuxième division, où je pourrais être numéro un. C’était un bon choix : j’ai évolué dans des conditions moins favorables qu’au PSV et à Anderlecht, ce dont j’avais besoin. Un an plus tard, le Cercle Bruges est venu frapper à ma porte" poursuit-il.

Après une première saison passée dans l'ombre de Warleson, il "profite" de la blessure du portier brésilien pour se hisser comme titulaire.

Même s'il a été international jusqu'en U21, il ne veut pas brûler les étapes : "J’ai toujours été appelé en équipe nationale de jeunes, jusqu’aux espoirs, aux côtés de Maarten Vandevoordt et Senne Lammens. Notre rêve est de tous être présents un jour avec les Diables Rouges. Mais pour moi, c'est encore très loin".