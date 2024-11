Des propos jugés racistes... envers un équipier, qui l'a pourtant soutenu : 7 matchs de suspension !

Fait rare en Angleterre : Rodrigo Bentancur a été suspendu pour 7 matchs suite à des propos jugés racistes... envers l'un de ses coéquipiers.

En juin dernier, Rodrigo Bentancur est passé dans l'émission de télévision uruguayenne "Por la Camiseta", dans laquelle il lui a été demandé de fourni un maillot de Heung-Min Son, son coéquipier sud-coréen à Tottenham.

La réponse, maladroite, de Bentancur a fait polémique : "Le maillot de Sonny ? Bien sûr. Mais ça pourrait aussi bien être celui de son cousin, ils se ressemblent tous", plaisantait l'Uruguayen. Bien évidemment, l'extrait a fait le bad buzz et le Spur s'est retrouvé pris dans la tourmente.

Rodrigo Bentancur a rapidement présenté ses excuses à Son. "Il m'a envoyé un long message et je sais que c'était sincère, il se sentait vraiment coupable et avait les larmes aux yeux quand nous nous sommes revus au début de la préparation", raconte le Sud-Coréen, qui n'en voulait pas à son équipier.

"Nous sommes humains, nous commettons des erreurs. I love him, I love him. Je n'ai aucun problème avec lui", assure Heung-Min Son. On aurait pu croire que l'affaire allait en rester là, avec une leçon retenue pour Bentancur.

Mais la FA ne l'entend pas de cette oreille et a décidé d'infliger une lourde sanction au joueur de Tottenham pour ces propos. Ainsi, Rodrigo Bentancur a été suspendu pour 7 rencontres par la fédération anglaises.

Petite pensée pour les propos de Thierry Roland à l'époque durant un Corée du Sud-France : "Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen, surtout habillés en footballeurs". Des propos qui auraient coûté très cher au légendaire commentateur en 2024...