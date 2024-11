Du mouvement au Standard : le club accueille un ancien de Manchester United dans son organigramme

Andy Anson débarque au Standard. Il intègre le conseil d'administration.

Le Standard avait prévenu : son conseil d'administration s'étofferait dans les mois à venir. Il était jusqu'ici composé de David Shaw (A-Cap, la société qui finançait 777 Partners), Pierre Locht et Giacomo Angelini, en charge de la direction financière du Standard.

Le club vient d'annoncer l'arrivée d'Andy Anson comme nouveau membre de l'équipe. Le Britannique de 60 ans est actuellement CEO de la British Olympic Association et président du Lancashire Cricket Club, l'une des plus grandes équipes professionnelles d'Angleterre.

L'homme dispose d'une expérience certaine dans le sport et dans les médias. Il était auparavant directeur commercial de Manchester United. Au Standard, il devra conseiller la direction, mais aussi "faciliter le processus de transfert du club entre les mains d'un nouvel investisseur concentré sur le développement futur du Standard de Liège" à en croire le communiqué.

Assurer la transition avec le futur repreneur

"L'arrivée d'Andy en tant que membre du conseil d'administration est une excellente nouvelle pour le club. Nos échanges ont été très constructifs, et nous sommes convaincus qu'il apportera un soutien très précieux à la direction du club et dans le processus de vente. Notre objectif commun à court terme est clair : assurer un avenir meilleur pour le Standard de Liège" déclare Pierre Locht.

De son côté, Andy Anson explique : "Je suis très heureux de rejoindre un club historique et aussi réputé que le Standard de Liège. Le club se trouve actuellement à un moment important de son histoire et mon objectif est d'apporter mon expérience, notamment dans le domaine commercial, pour soutenir l'équipe dirigeante, je veillerai en même temps à contribuer au bon déroulement du processus de vente afin de garantir qu'un nouvel élan puisse rapidement être créé pour que les supporters de ce club sachent qu'il existe un avenir sûr et positif".