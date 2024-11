La pire attaque du championnat avec le Standard ? L'équipe est tout aussi inquiète : "Peut-être que ça commence aussi à jouer dans la tête"

Le classement est très serré en bas de tableau. Courtrai commence à se faire du souci, notamment sur le plan offensif.

Cet été, Courtrai a mis un point d'honneur à ne plus revivre les Playdowns après être passé chaque saison un peu plus proche du précipice, jusqu'à goûter à cette épreuve particulièrement stressante il y a quelques mois. Mais la réalité du classement est là : le KV est avant-dernier.

Les Kerels n'ont marqué que dix fois en quatorze matchs. Quatre de ces buts étaient sur corners, l'équipe marque très peu sur des phases de plein de jeu.

Marquer pour respirer à nouveau

Pourtant, les troupes de Freyr Alexandersson se procurent des occasions. Contre l'Antwerp, Courtrai a mis une grosse pression et méritait d'égaliser mais n'est pas parvenu à concrétiser, marquant son seul but sur une intervention maladroite de Zeno Van den Bosch contre son camp.

Avec douze buts, même le Beerschot fait mieux que Courtrai. Seul le Standard (neuf buts) s'est montré moins productif. "Nous méritons mieux. Nous avons eu des opportunités et nous avons vraiment bien joué. Nous aurions pu marquer deux fois face à l'Antwerp et avons dominé en seconde mi-temps, mais c'est le football. J'aimerais expliquer pourquoi nous sommes parfois lents, mais cette fois, nous avons montré que nous pouvons jouer au football" explique le capitaine Joao Silva.

Même topo chez l'entraîneur : "Nous avons tiré 11 fois dans le grand rectangle. C'est inquiétant, ça me dérange. En soi, je m'inquiète pour tout. Il est très difficile de marquer, mais nous travaillons dur dessus. Peut-être que ça commence aussi à jouer dans la tête, mais nous devons simplement continuer à soutenir les joueurs".

"Pousser mes joueurs vers l'avant, c'est la seule façon de s'en sortir. Les faire progresser et les amener au plus haut niveau possible, pour concrétiser les opportunités" poursuit l'Islandais. Pour l'heure, Nacho Ferri est le meilleur buteur avec trois buts, personne d'autre n'a inscrit plus d'un but. Des chiffres qui ne ressemblent que trop...à ceux d'un candidat aux Playdowns. L'équipe sait ce qu'elle a à faire pour redresser le tir.