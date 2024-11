"La Fédération devrait assumer le coût d'un limogeage" : cet ancien Diable Rouge est cash avec l'équipe nationale

La Belgique traverse l'une de ses périodes les plus difficiles de ces dernières années. Déçu, Philippe Albert évoque les difficultés des Diables Rouges.

Ce dimanche, la Belgique affrontera Israël pour son dernier match de Ligue des Nations. Philippe Albert est déçu de la situation actuelle de l'équipe nationale...

L'ancien Diable Rouge a commencé par parler de Domenico Tedesco : "Je suis désolé de le dire aussi franchement, et je n’ai rien de personnel contre cet entraîneur que je ne connais pas, mais depuis qu’il est là, à l’exception de ses débuts réussis, j’ai l’impression que rien n’avance. Les résultats récents renforcent mon opinion. Après les interrogations nées du parcours belge à l’Euro, ils prennent même une tournure inquiétante."

"Tant qu’il testera des schémas et qu’il multipliera les essais avec des joueurs qui, pour certains d’entre eux, ne méritent même pas de faire partie de la sélection, Tedesco ira au-devant de gros problèmes", explique Albert au micro du Soir. "On ne peut évidemment pas comparer le noyau actuel avec celui des années de gloire, mais j’estime qu’un sélectionneur est payé pour tirer le maximum de son groupe. […] La Fédération devrait commencer à prendre ses responsabilités et assumer le coût d’un limogeage."

Je pense que la défense à cinq a démontré toutes ses limites

Le consultant évoque ensuite le schéma : "Après l’échec de l’essai de Doku au poste d’arrière droit le mois dernier à Rome, je pense que la défense à cinq a démontré toutes ses limites compte tenu du potentiel des joueurs à la disposition de Tedesco. Je n’ose imaginer qu’il s’entête à Budapest !"

Le natif de Bouillon remet les choses dans leur contexte concernant la dispute entre Arthur Theate et Wout Faes : "À mes yeux, c’est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Theate n’était pas mal placé sur cette action, au contraire de Faes qui joue la zone là où il n’aurait pas dû le faire. Et comme à son habitude lorsqu’il commet une erreur, le défenseur de Leicester part dans de grands gestes comme si ça allait l’absoudre. Theate lui a fait comprendre à sa manière qu’il n’était pas d’accord avec son attitude. Ce sont des gamineries… qui démontrent toutefois le malaise qui règne depuis l’Euro, personne ne m’enlèvera ça de la tête."