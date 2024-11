Les regrets sont énormes chez les Diablotins, condamnés à l'exploit en République Tchèque : "Le résultat ne reflète pas du tout le scénario du match"

A l'image de Lucas Stassin, les Diablotins ont tout tenté pour venir à bout de la République Tchèque. Mais un gros manque de concrétisation, combiné à deux énormes erreurs défensives, a pesé beaucoup trop lourd dans la balance.

Les Diablotins sont condamnés à l'exploit. Dans son barrage aller d'accession à l'Euro 2025, l'équipe nationale U21 a été battue par la République Tchèque, ce vendredi soir, sur deux erreurs très évitables. La déception était donc immense dans les rangs des joueurs de Gill Swerts, comme pouvait en témoigner Lucas Stassin.

"Il y a de la déception. On a eu des opportunités pour faire mieux, mais on doit l'accepter. Il faut faire encore plus, essayer de moins faire ces petites erreurs qui coûtent des buts, et être plus efficaces devant."

L'efficacité, un maître mot. Les Diablotins ont eu de nombreuses occasions en première période, encore d'autres en seconde, ont vu Stassin se voir annuler un but pour une position de hors-jeu, mais n'ont finalement jamais réussi à prendre le gardien tchèque à revers. La Belgique a eu beaucoup plus d'occasions que son adversaire du soir, mais ne les a pas concrétisées.

L'exploit est possible au retour, mais il faudra sortir le match parfait

Aligné dans un duo d'attaque en compagnie de Roméo Vermant, Lucas Stassin a pourtant tout tenté. "On a eu plusieurs possibilités, le gardien a sorti quelques parades. Avec Roméo, on a eu chacun des occasions. Le résultat du match ne reflète pas du tout la physionomie du match", regrettait le buteur de Saint-Etienne.

Il faudra donc marquer trois buts en Républie Tchèque pour voir la Slovaquie et l'Euro 2025. Pour cela, les Diablotins pourront s'appuyer sur la phase du but annulé de Stassin, avec, surtout, le ballon tranchant de Matteo Dams, qui fêtait ses débuts avec les espoirs. "Il s'est bien intégré, il se donne toujours à fond et a apporté un plus à l'équipe", a conclu Lucas Stassin.