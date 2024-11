Le message très surprenant d'un ancien Diable Rouge à Tedesco : "Il devrait peut-être faire preuve de lucidité..."

Rien ne va plus chez les Diables Rouges. Les Belges ont été battus par Israël, confirmant ainsi la très mauvaise passe dans laquelle ils se trouvent...

Dans la foulée de cette élimination en Ligue des Nations, qui arrive en continuité de leur Euro déjà très décevant, les réactions se sont faites multiples concernant les Diables Rouges.

Ancien joueur international, Guillaume Gillet n'a pas hésité à tirer la sonnette d'alarme. Selon lui, le sélectionneur Domenico Tedesco devrait peut-être jeter l'éponge.

"Le mal est vraiment profond ", a constaté Gillet dans l'émission "Complètement Foot" de Vivacité. "On a creusé très très bas et il n’y a pas que sur le terrain que ça ne va pas. On avait l'impression que c’était un match sans enjeu. Forcément, on ne s’attendait pas à voir un match grandiose, mais c’est Israël qui s'est créé les plus belles opportunités."

"Qu'est-ce que Domenico Tedesco peut encore dire à ses joueurs, après une prestation comme celle-là ? Ca fait longtemps qu’il a perdu la mainmise sur le groupe. Sa légitimité a disparu. Il peut raconter tout ce qu’il veut, je suis certain que les joueurs ne sont plus derrière lui."

"Ça pourrait être l’élément fatal pour Tedesco. Il dit qu’il ne quittera pas le navire, mais peut-être que ce serait faire preuve de lucidité de le quitter de lui-même. Sinon il faut le renvoyer. Ça fait déjà longtemps que j’aurais pris la décision de le faire. Ça doit arriver."