Quand un ancien sélectionneur de la Belgique...défend Tedesco : "Restons objectifs"

Domenico Tedesco est au cœur d'une situation qui semble de plus en plus intenable. Nombreux sont ceux qui réclament son départ.

Les Diables Rouges ont cloturé leur année 2024 par une piteuse prestation face à Israel, perdant sur le score de 1-0. Cela arrive quelques jours après la défaite face à l'Italie. La Belgique a, dans la foulée de son Euro manqué, totalement loupé sa campagne de Ligue des Nations.

La pression est désormais sur le sélectionneur Domenico Tedesco. De nombreux observateurs réclament son départ et plusieurs noms sont cités pour le remplacer.

Ancien coach des Diables Rouges, Aimé Anthuenis a donné son avis sur la question. Il pense que remplacer Tedesco dès maintenant ne serait cependant pas la panacée.

"Beaucoup aimeraient voir Tedesco licencié et j’entends beaucoup de noms qui circulent pour le remplacer. Mais, restons objectifs : quel que soit l’entraineur de la Belgique, il sera confronté aux mêmes problèmes", a-t-il déclaré sur VOOSport.

"Le plus gros souci de l’équipe nationale, aujourd’hui, c’est la défense. Compte tenu des hommes à disposition et du peu de temps dont on dispose, il faudrait un magicien pour reconstruire une défense solide. Il faut accepter que notre équipe nationale est dans le creux et qu’elle a besoin de temps pour se reconstruire", a-t-il continué.

"Il suffit de voir le noyau qui était disponible pour le match en Israël pour comprendre. Aujourd’hui, il ne reste que Lukaku et De Bruyne… quand ils viennent et qu’ils ne sont pas blessés. Sous Roberto Martinez, qui a eu le grand mérite de savoir gérer les vedettes sans qu’il y ait de conflits, il y avait au moins six joueurs de leur trempe."