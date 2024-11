Un ancien sélectionneur remet Tedesco à sa place : "Plus d'excuses !"

Georges Leekens doit bien rire quand Domenico Tedesco dit que "c'est typiquement belge d'être si négatif". L'ancien sélectionneur national a vécu des choses bien pires.

Georges Leekens était notamment confronté à des "tensions entre Wallons et Flamands" et des "conflits entre les joueurs d'Anderlecht et de Standard". Il estime injuste d'être toujours négatif : "Pour moi, il n'est pas juste que tout le monde soit négatif", déclare-t-il chez Sporza.

L'ancien sélectionneur explique que la critique des supporters belges de football est compréhensible, car ils veulent simplement "ne pas retomber aussi bas". Il a ajouté : "En tant que sélectionneur national, vous devez être capable de gérer cette critique. Se poser des questions, au lieu de chercher constamment des excuses..."

L'ancien sélectionneur national a exprimé ses préoccupations concernant la situation après l'Euro, en déclarant : "C'est dommage comment tout s'est déroulé depuis l'Euro. L'Allemagne est sortie de sa période de crise, les Pays-Bas nous dépassent presque de nouveau... Il est grand temps de se reprendre en main."

En ce qui concerne l'avenir de Domenico Tedesco, Leekens est resté prudent. Il a indiqué que son ancien patron Vincent Mannaert "pourrait insuffler à nouveau l'esprit de gagnant à l'équipe nationale de football."

Cependant, Leekens a souligné que, si un autre sélectionneur national devait arriver, il devrait "commencer bientôt" étant donné le temps de préparation de quatre à cinq mois nécessaire pour un tel "enfer de travail".