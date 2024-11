Voilà les barrages potentiels des Diables Rouges : il n'y aura pas de déplacement facile !

Les derniers verdicts de la Nations League sont tombés : il y a eu du changement, et les Diables Rouges connaissent donc maintenant leurs adversaires potentiels. Il y aura des matchs piégeux au programme...

On connaissait déjà deux des quatre adversaires potentiels des Diables Rouges pour le barrage à venir en Nations League : la Grèce et l'Autriche. Désormais, tous les barragistes sont connus, à la suite des résultats de ce mardi soir dans les groupes 1 et 4.

Dans le groupe 1, il y a du changement. En effet, l'Albanie recevait l'Ukraine et a craqué, s'inclinant (1-2) face aux hommes de Sergeï Rebrov avec notamment un but de l'ex-brugeois Roman Yaremchuk. L'Ukraine échappe ainsi aux barrages pour le maintien, et accède aux barrages pour la montée en Ligue A.

En effet, la Géorgie, qui aurait pu devancer l'Ukraine en cas de victoire, s'est inclinée sur la pelouse de la République Tchèque (2-1), qui monte directement en Ligue des Nations A. C'est donc l'Ukraine que nos Diables pourraient affronter, et le souvenir de l'Euro 2024 serait alors dans toutes les têtes.

Surprise dans le groupe 4 par contre : alors qu'on pensait qu'elle avait fait le plus dur, la Turquie s'est lourdement inclinée (3-1) au Monténégro, pourtant déjà condamné à la descente en Ligue C. Le Pays de Galles ayant, de son côté, écrasé l'Islande (4-1), c'est la Turquie qui sera barragiste, et là aussi, leur parcours à l'Euro peut inquiéter.

Grèce, Autriche, Ukraine ou Turquie : ce sera donc l'une de ces 4 équipes que la Belgique devra surclasser en mars prochain pour assurer son maintien en Ligue A. Autant dire que les Diables Rouges auront intérêt à hausser leur niveau de jeu !