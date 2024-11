"Mon instinct de buteur ? Ils pensaient que c'était de la chance, mais..."

Après une première saison complète réussie à Westerlo, Lucas Stassin porte aujourd'hui les couleurs de Saint-Etienne. Véritable centre-avant, le jeune attaquant évoquait son instinct de buteur, totalement inné.

Encore au sein de l'académie du Sporting d'Anderlecht il y a un an et demi, Lucas Stassin porte aujourd'hui les couleurs d'un club français historique, Saint-Etienne, après une première saison complète à Westerlo.

L'attaquant de 19 ans et international espoirs est caractérisé par son instinct de buteur. Véritable centre-avant et renard des surfaces comme on n'en voit plus beaucoup, le natif de Braine-le-Comte, au temps de jeu encore limité, n'a cependant pas encore ouvert son compteur avec les Stéphanois, malgré quatre passes décisives déjà réalisées en 362 minutes de jeu.

Les Verts l'ont toutefois recruté pour son efficacité évidente devant le but, qui ne devrait tarder à se matérialiser. Lucas Stassin en parlait, d'ailleurs, dans un entretien accordé à DAZN juste avant les rencontres de barrage des Diablotins face à la République Tchèque.

Lucas Stassin n'explique pas facilement sa réussite

"Un vrai homme du rectangle, c'est ne pas être là de tout le match, puis passer le pied, le genou ou l'épaule quand un ballon traine et faire gagner l'équipe comme cela.", lance d'abord le jeune buteur, avant de plonger dans les souvenirs du centre de formation.

"Il y a beaucoup de joueurs, quand je ne faisais que marquer, qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas. Ils pensaient d'abord que c'était de la chance, puis ils se sont dit que ça ne l'était pas et ils m'ont demandé comment je faisais. Je ne savais pas quoi leur répondre, car c'est inné, au feeling. Je ne pense pas que ça se travaille, sauf le geste."

Un instinct de buteur qui aurait pu lui permettre d'égaliser, sur l'une de ses occasions du match aller. Stassin avait bien trouvé le chemin des filets, avant d'être signalé en position de hors-jeu.