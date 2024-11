(Exclusif) Isaac Price s'est sorti Sclessin de la tête pendant la trêve : "Quand je joue pour mon pays, j'ai la confiance"

Isaac Price a disputé un match de très haut niveau avec l'Irlande du Nord face au Luxembourg. Le médian du Standard revient donc gonflé à bloc à Sclessin, et a répondu à nos questions.

L'Irlande du Nord évoluera en Ligue des Nations B en 2026, ayant remporté son groupe malgré son partage au Luxembourg ce lundi. Isaac Price, milieu de terrain du Standard, a joué un grand rôle dans le point pris au Grand-Duché, avec un but et une passe décisive. "Il n'y a pas de meilleur sentiment que celui de marquer pour son pays", nous déclare-t-il avec le sourire au Stade du Luxembourg.

"En plus, on finit en tête du groupe. Même si on reste déçus d'avoir encaissé ces deux buts, en plus si proches l'un de l'autre (aux 72 et 75e minutes, alors que l'Irlande du Nord menait 0-2, nda). Mais l'objectif principal, c'était de gagner le groupe , ce qu'on a fait et on en est heureux. Le reste, ça fait partie du football."

L'Irlande du Nord monte donc d'un échelon parmi les "divisions" européennes, et pourrait même - on ne le souhaitera pas - affronter... la Belgique, par exemple, lors de la prochaine édition. "Pour nous, la Ligue B sera un bon test. On a des jeunes joueurs de qualité et on a hâte d'affronter des nations plus fortes."

La différence entre le Price du Standard et de l'Irlande du Nord

Isaac Price va donc pouvoir revenir le coeur léger en club, alors que les semaines précédant la trêve ont été compliquées au Standard. "Avec le Standard, nous avons connu des matchs difficiles à l'extérieur... et il faut s'améliorer", reconnaît-il.

"Mais quand je viens en équipe nationale, je sens qu'on me fait confiance. J'aime jouer pour l'Irlande du Nord, c'est une immense fierté et il y a rien de meilleur que de marquer pour ton pays. Maintenant, j'essaierai de faire la même chose quand je retourne en club", espère le Rouche, qui intéresse quelques clubs en Angleterre.

"Si je peux promettre que je serai toujours à Sclessin après le 31 janvier ? Je pense que oui. Je serai probablement encore en Belgique car j'ai encore un contrat avec le Standard de Liège pour deux ans et demi. Je suis impliqué à 100% là-bas et je veux y enchaîner les bons résultats aussi, en espérant qu'on soit en bonne position pour lutter pour l'Europe", conclut Isaac Price.