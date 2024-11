"Cette victoire, il nous la faut" : le deuxième meilleur donneur d'assists du championnat veut frapper fort à Anderlecht

Anderlecht affronte La Gantoise ce weekend. Les Buffalos se déplaceront au Lotto Park complètement relancés.

La Gantoise restait quatre matchs sans victoire en championnat, et même trois de rang sans marquer. Mais la victoire 5-0 contre le Standard a permis à tout le noyau de passer la trêve avec le moral regonflé à bloc.

Revenus à la quatrième place, les Buffalos veulent rester dans le top 6 : "On va à Anderlecht pour gagner : il nous la faut, cette victoire ! On est un peu irréguliers ces derniers temps, mais on est capable de produire du bon jeu" déclare Franck Surdez à la RTBF.

Le Suisse est déterminé : "Anderlecht est un top-club, très connu en Suisse pour son histoire, son palmarès, son prestige et sa qualité de formation des jeunes. On veut gagner ce match pour nos supporters, mais aussi parce qu’on a de grandes ambitions".

De plus en plus décisif

Avec cinq passes décisives, Surdez est aujourd'hui le deuxième meilleur donneur d'assists du championnat, derrière Vincent Janssen. Il ne jouait pourtant que très peu sous Hein Vanhaezebrouck la saison dernière : "Au début, je ne sentais pas forcément qu'il avait de l'intérêt pour moi, mais petit à petit, c’est venu. Après, je peux comprendre parce que la saison piquait du nez et dans ce contexte, tu n'as pas le temps de découvrir tes nouveaux joueurs. Mais en fin de saison, on avait une meilleure entente".

Wouter Vrancken le met plus en valeur : "Quand il est arrivé, il m’a donné confiance en moi et m'a mis dans les meilleures dispositions pour que je performe. Mais je dois aussi défendre ! Le coach est assez carré sur ça, et si je ne fais pas le boulot, il m’engueulera". Cela tombe bien (ou pas), du travail défensif, il devrait précisément y en avoir au Lotto Park.