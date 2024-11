Bodart ou Epolo dans le but, encore des ajustements en défense : voici la composition probable du Standard pour affronter le Cercle de Bruges

Une grosse question dans les cages et un secteur défensif encore très présent à l'infirmerie : voici la composition que devrait choisir Ivan Leko pour affronter le Cercle de Bruges, ce samedi soir.

La trêve internationale a-t-elle fait du bien aux Rouches après leur large revers concédé à La Gantoise ? Premier élément de réponse ce samedi soir, avec la réception d'un concurrent direct : le Cercle de Bruges. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko a laissé plané le doute concernant le nom de son gardien de but titulaire, comme vous pouvez le lire ici. Le Croate a laissé la porte ouverte pour un retour d'Arnaud Bodart, que nous choisissons dans cette composition probable, mais il est encore impossible d'écrire avec certitude que ce n'est pas Matthieu Epolo qui débutera.

Leko va encore devoir ajuster sa défense

En défense, le T1 est toujours privé de David Bates et Nathan Ngoy, ainsi que d'Alexandro Calut. Bosko Sutalo et Ibe Hautekiet devraient donc enchainer, en compagnie d'un Souleyman Doumbia de retour de blessure, qui n'est pas encore totalement à 100%, mais qui était monté au jeu lors de la débâcle subie à la Planet Group Arena. Et bien que sa montée au jeu avait été très difficile, il semble être en meilleure forme physique que Boli Bolingoli qui a tout juste repris les entraînements collectifs.

Au milieu de terrain, Leko devrait maintenir son trio composé d'Aiden O'Neill, élu homme du match avec l'Australie contre l'Arabie Saoudite, Sotiris Alexandropoulos, qui n'a plus quitté le onze depuis sa bonne prestation en Coupe, et Isaac Price, qui pourrait évoluer dans une position de numéro 10 qui lui réussit très bien avec l'Irlande du Nord, puisque le joueur de 21 ans a encore inscrit un but et délivré une passe décisive lors du partage au Luxembourg.

Les attaquants doivent encore trouver des automatismes

Sur les côtés, il ne devrait pas y avoir de surprise. Ilay Camara et Marlon Fossey sont indiscutables et fit... tout comme Andi Zeqiri, buteur, lui aussi, avec la Suisse en Espagne, et Dennis Ayensa. Le duo d'attaquants titulaire de Leko doit encore trouver ses marques et a besoin d'accumuler du temps de jeu.

La composition probable du Standard pour affronter le Cercle : Bodart (Epolo) - Camara, Doumbia, Hautekiet, Sutalo, Fossey - O'Neill, Alexandropoulos, Price - Zeqiri, Ayensa.