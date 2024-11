Un retour d'Arnaud Bodart dans les cages du Standard ? La réponse franche d'Ivan Leko avant d'affronter le Cercle

Bodart ou Epolo ? Ivan Leko n'a pas réellement donné la réponse, en conférence de presse. Toutefois, la porte semble bien ouverte pour un retour de l'ancien capitaine du Standard dans les cages.

Après une lourde défaite concédée à La Gantoise juste avant la trêve internationale, le Standard se doit de relever la tête et retrouver le chemin du succès, ce samedi soir contre le Cercle de Bruges. Cette semaine, il a été révélé par certains confrères qu'Ivan Leko pourrait remettre Arnaud Bodart dans les cages, au détriment de Matthieu Epolo. L'entraîneur croate s'est exprimé à ce sujet.

"On va voir. C'est normal que les supporters pensent à Arnaud, il a été capitaine et a joué pendant six ans. Il a la mentalité du Standard. Ce qui s'est passé cet été, c'est autre chose. Il est toujours un joueur du club et si on a besoin de lui, on pourra l'utiliser."

Arnaud Bodart pourrait certainement rejouer avec le Standard cette saison"

"Il pourrait certainement rejouer avec le Standard cette saison. Je pense qu'il le voudrait, il s'entraîne bien, mais il comprend aussi bien la situation. Il est motivé et il se prépare pour être prêt. Et la direction ? Personne ne m'a jamais dit que je ne pouvais pas aligner Arnaud. Chaque décision est difficile, mais il faut en prendre une. C'est une question d'équilibre, on veut mettre l'équipe qui va se battre, courir et gagner les duels. Si c'est Epolo, Bodart, Poitoux ou Henkinet, ce n'est pas super important."

Arnaud Bodart titulaire contre le Cercle ? Ce n'est pas encore sûr...

Difficile donc d'avoir une confirmation. Ivan Leko a laissé la porte ouverte à Arnaud Bodart, mais a, aussi, une nouvelle fois défendu Matthieu Epolo. "C'est bien qu'il ait pu sortir du club pendant la trêve. Encore plus quand on perd et qu'il y a eu quelques erreurs. Ce n'est pas seulement pour les gardiens, chaque joueur connaît des moments difficiles. Matthieu est très positif, il est dans le cœur de tout le monde et dans le mien. Tu souffres quand quelqu'un que tu aimes souffre."

"On en a parlé. Pas directement après le match, mais on a discuté. C'est un gars intelligent, qui sait que tout le monde est derrière lui. Surtout après ces erreurs qui, dans un grand club, coûtent un petit peu plus cher qu'ailleurs", a conclu Ivan Leko, qui a aussi confirmé les absences d'Alexandro Calut, Nathan Ngoy et David Bates. Souleyman Doumbia et Boli Bolingoli devraient, quant à eux, faire partie du groupe.