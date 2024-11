🎥 Le but totalement incroyable de Jean Butez à 70 mètres de la cage !

đŸŽ„ Le but totalement incroyable de Jean Butez Ă 70 mĂštres de la cage !

2832

Mis de cÎté à l'Antwerp, Jean Butez a inscrit un but extraordinaire depuis sa propre moitié de terrain avec l'équipe des jeunes. Un but rare, comme on les aime.

Relégué temporairement de l’équipe première de l’Antwerp, Jean Butez évolue actuellement avec les espoirs du club. Malgré cette situation délicate, le gardien français a su se démarquer d’une manière spectaculaire ce samedi. Alors que l’équipe espoirs de l’Antwerp était menée d’un but, Jean Butez a décidé de tenter l’impossible. À la dix-huitième minute de jeu, il a remarqué que le gardien de Thes Sport était avancé. Sans hésitation, depuis sa propre moitié de terrain, il a frappé un tir puissant en direction de la cage adverse. À la surprise générale, le ballon a survolé le terrain avant de finir au fond des filets. Immédiatement, les coéquipiers de Butez se sont rués vers lui pour célébrer. Ce coup de génie n'aura cependant pas permis à son équipe de remporter la rencontre. En effet, Thes Sport s'est finalement imposé sur le score de 2-1. Stop that, Jean but-ez ?? #YoungReds #RAFC pic.twitter.com/0FLPGWWG1f — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 24 novembre 2024