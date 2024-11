"Je serais surpris s'il restait à Anderlecht en janvier" : le compliment de Brian Riemer...qui ne fera pas sourire les supporters mauves

Voilà deux mois que Brian Riemer a été licencié à Anderlecht. Il a pu constater le retour en forme de Kasper Dolberg.

En se relançant immédiatement comme sélectionneur du Danemark, Brian Riemer continue de suivre les matchs d'Anderlecht avec attention. Il n'est pas passé à côté du retour au premier plan de Kasper Dolberg, auteur de 11 buts sur ses 10 derniers matchs.

"Je suis heureux que Kasper ait retrouvé le chemin des filets" a déclaré Riemer au Nieuwsblad. "Dès le départ, j'ai dit que c'était un joueur qui dépassait le niveau belge."

"En début de saison, il n'avait pas tant d'occasions pour marquer et a connu un peu de malchance. Mais si Kasper continue de marquer, je serais surpris s'il restait à Anderlecht après l'hiver" poursuit-il.

Que doit faire Anderlecht ?

Voir Dolberg partir en cours de saison serait un vrai coup dur pour le Sporting. D'autant que Luis Vazquez ne donne pas encore tous les gages de sécurité devant. Mais l'intérêt est bien là : des clubs de Premier League et de Bundesliga s'intéresseraient à lui.

Sur le plan comptable, Anderlecht ferait par contre une belle opération : la direction n'a déboursé que cinq millions pour le recruter il y a un peu plus d'un an. L'attaquant danois en vaudrait aujourd'hui dix et rapporterait vraisemblablement quelques millions supplémentaires vu son contrat jusqu'en juin 2027.