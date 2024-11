Anderlecht doit se préparer à perdre l'une de ses stars en fin de saison : "De l'intérêt en Bundesliga et Premier League"

Anderlecht a retrouvé des couleurs ces dernières semaines, et c'est en bonne partie grâce aux buts de Kasper Dolberg. Le Danois est en très grande forme.

Quand Kasper Dolberg a signé à Anderlecht, ils étaient nombreux, ceux qui se demandaient ce qu'un tel joueur venait faire en Belgique. L'attaquant danois était l'un des grands espoirs à son poste lorsqu'il évoluait à l'Ajax Amsterdam, avant de se perdre un peu en route à l'OGC Nice et à Séville.

Mais même après ces accidents de parcours, le voir débarquer au Lotto Park était une surprise, et le premier vrai gros coup de Jesper Fredberg. Depuis, Dolberg a eu des hauts et des bas, mais a globalement tenu ses promesses : de l'élégance et des buts.

Cette saison, le Danois empile les buts, paradoxalement surtout depuis le départ de son compatriote Brian Riemer dont il était si proche. Il compte 12 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues, mais surtout 8 sur les 3 dernières rencontres.

Sans surprise, au vu de son profil et de sa cote, Kasper Dolberg attire donc les regards. Selon Sky Sports Germany, l'attaquant danois ne devrait pas rester au Sporting d'Anderlecht au-delà de la saison en cours : il serait prêt à rebondir vers un plus grand championnat. Et des clubs de Bundesliga comme de Premier League s'intéresseraient déjà à son cas.

Aucune clause libératoire n'a été incluse dans son contrat, qui court jusqu'en 2027 : le RSC Anderlecht aura donc la main dans les négociations. Le prix de Kasper Dolberg est estimé entre 10 et 15 millions d'euros (Transfermarkt l'évalue à 10 millions, ce qui semble un peu bas).

L'un des grands défis d'Olivier Renard l'été prochain sera donc de vendre son attaquant vedette au juste prix... puis de lui trouver un remplaçant digne de ce nom !