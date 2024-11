Un Diable Rouge voit son entraîneur être limogé en Premier League

C'est officiel : Steve Cooper n'est plus l'entraîneur de Wout Faes à Leicester. Les Foxes ont également annoncé que l’entraîneur adjoint Alan Tate et l’entraîneur et analyste de l’équipe première, Steve Rands, ont quitté le club.

Cette décision fait suite à une série de quatre matchs sans victoire en championnat, dont une défaite à domicile samedi face aux Blues. Le club anglais pointe actuellement à la 16e place de Premier League et n'est qu'à 2 points de la zone de relégation.

"Le Leicester City Football Club s'est séparé de Steve Cooper, qui quitte son poste d'entraîneur principal de l'équipe première avec effet immédiat," écrit le club.

En attendant un nouveau coach, les entraînements de l'équipe première seront assurés par Ben Dawson. Wout Faes pourrait d'ailleurs commencer à perdre sa place au sein du club anglais au vu de ses récentes prestations décevantes.

