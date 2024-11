La solution pour Charleroi contre le Standard ? "Rik De Mil doit être content de son match"

Charleroi est loin d'avoir démérité à Genk. Mais le score a fini par rappeler aux Zèbres la réalité de leur situation au classement.

Comme souvent cette saison, Charleroi a montré de très bonnes choses entre les deux rectangles. Mais la rengaine est tout aussi connue : tant que l'équipe ne fera pas preuve de plus d'efficacité, elle sera concernée par la lutte pour le maintien.

"Je suis peiné par le score vu la prestation des Zèbres. L’occasion manquée de Nikola Stulic résume à elle seule le mal-être offensif de Charleroi depuis le début de la saison. Et c’est à 0-0, à un moment où Charleroi sort peut-être sa meilleure prestation de la saison, face au leader. Et puis, on connaît le scénario d’une équipe inefficace qui paie cher ses erreurs défensives" analyse Guilllaume Gillet pour la RTBF.

Mon royaume pour un buteur

Pour le consultant, Stulic doit tout de même rester dans l'équipe pour le choc face au Standard : "Il ne fait pas un mauvais match, loin de là. Il fait de bons appels. L’occasion est très frustrante pour lui, lui-même la voit au fond avant de tirer. Stulic n’a joué uniquement parce qu'Oday Dabbagh est revenu trop tard de sa sélection. Mais Rik De Mil doit être content du match de son attaquant, il n’a pas marqué le but qui aurait pu tout faire basculer mais il a été présent, il s’est battu, il lui a juste manqué le but mais c’est ce qu’il manque à Charleroi depuis longtemps".

Charleroi n'a marqué que deux buts sur ses six derniers matchs. Résoudre le problème face au Standard pourrait compter double. Mais les Zèbres devront composer sans Daan Heymans, suspendu. Le casse-tête est donc conséquent pour Rik De Mil.

"Il n’est pas en danger sur base du jeu proposé mais dans le football, on sait qu’il n’y a que les résultats qui comptent. La direction est satisfaite du travail de son entraîneur. Mais à un moment donné, si les chiffres vous rattrapent, il faut prendre une décision" conclut Gillet.