Kasper Dolberg n'est plus le même depuis le départ de Riemer : Nicolas Frutos sait exactement pourquoi, sur le terrain, ça ne collait pas entre les deux Danois

Dix buts en cinq matchs : une performance impressionnante que même Nicolas Frutos n'a pas réussi à réaliser lors de son passage chez les Mauves. L'ancien attaquant se montre donc enthousiaste à propos de Kasper Dolberg, mais met surtout l'accent sur le rôle de David Hubert.

Un attaquant d'Anderlecht doit marquer des buts. Cela, Frutos l'a vite compris. "Dolberg a toujours eu d'énormes qualités, mais maintenant, il semble enfin comprendre ce que cela signifie d'être l'attaquant d'Anderlecht", analyse l'ancien buteur des Mauves dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"La plus grande différence réside dans son approche mentale. Sous Brian Riemer, on lui demandait beaucoup de choses que je ne considère pas comme essentielles pour un attaquant : redescendre très bas, boucher les trous partout sur le terrain. Cela lui coûtait de l'énergie. Hubert le fait mieux performer maintenant en l'impliquant davantage dans la construction et la combinaison."

Un Dolberg nouveau depuis l'intronisation de David Hubert

Frutos voit aussi que les changements dans le jeu d'Anderlecht depuis le départ de Brian Riemer sont bénéfiques à Dolberg. "Un attaquant doit rester concentré quand il reçoit le ballon dans les seize mètres."

"Cela ne marche que si votre équipe joue de manière dominante, et c'est à nouveau le cas pour Anderlecht. Hubert l'a réintroduit, et cela donne confiance aux joueurs comme Dolberg pour briller."

L'Argentin estime que le Danois a des chances de remporter le titre de meilleur buteur, mais souligne que cela ne doit pas devenir une obsession. "Dolberg a tout pour être le meilleur buteur de la compétition, mais il ne doit pas trop se soucier de cela. Il est avant tout un joueur d'équipe, et c'est justement cette mentalité qui le rend si efficace. L'équipe joue en sa faveur, et il repaie cette confiance en marquant des buts."