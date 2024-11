Quatre joueurs de Pro League, dont un Anderlechtois très bien placé, dans le top 100 mondial des jeunes révélations de l'année 2024 !

Dans son dernier rapport hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a dressé la liste des 100 jeunes révélations de l'année 2024. Quatre joueurs de Pro League y figurent, dont deux... de Westerlo.

Le rapport hebdomadaire de l'Observatoire du football CIES concernait les jeunes révélations de l'année. Pour être éligibles dans le classement, les joueurs de moins de 20 ans devaient avoir disputé moins de 900 minutes officielles l'année dernière.

Chaque joueur éligible a reçu une "note d'expérience" sur une base de 100. Celle-ci est définie par les minutes de jeu dans des rencontres officielles au niveau adulte disputées en 2024, pondérées par le niveau sportif des matchs et les résultats.

La première place de ce classement revient, sans trop de surprise, à Pau Cubarsi, défenseur central devenu indiscutable au FC Barcelone. Le jeune espagnol devance Kobbie Mainoo (Manchester United) et... l'Argentin Julio Soler, qui évolue dans le championnat local, à Lanus.

Jan-Carlo Simic dans le haut du classement, suivi par deux joueurs... de Westerlo

"Pas moins de 38 ligues sont représentées aux 100 premiers rangs, avec un maximum de 11 joueurs actifs en Série A brésilienne, suivi par huit en première division argentine. Tous joueurs de moins de 20 ans confondus, la plus haute valeur d’expérience a été enregistrée pour Lamine Yamal (93,8 sur 100), qui avait cependant disputé plus de dix matchs professionnels en 2023 déjà" détaille le CIES dans son rapport.

Si aucun joueur de Pro League n'a su intégrer le top 10, il ne faut cependant pas aller beaucoup plus loin pour trouver la trace d'un représentant du championnat belge. Avec 69.4 points d'expérience, Jan-Carlo Simic occupe la 15e place du classement.

Un petit peu plus loin, on retrouve deux joueurs... de Westerlo. Luka Vuskovic est 22e, suivi de près par son coéquipier Arthur Piedfort, qui occupe la 24e position. Konstantinos Karetsas, qui n'est pas encore un titulaire indiscutable avec l'équipe première de Genk et qui manque donc de temps de jeu pour occuper une belle place, est 89e.

Découvrez le classement complet du CIES ICI.