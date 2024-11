Luis Suárez va-t-il prendre sa retraite ? Le joueur a enfin choisi

C'est officiel : Luis Suárez prolonge son contrat à l'Inter Miami. Arrivé en janvier 2024, l'accord initial de l'Uruguayen expirait le 31 décembre.

Le nouveau contrat de l'ancien joueur du FC Barcelone a donc été prolongé d'une année. Ce qui signifie qu'il est désormais lié au club jusqu'au dernier jour de l'année 2025.

La légende uruguayenne jouera donc sous les ordres de son ancien coéquipier Javier Mascherano. Le club a annoncé l'information ce mardi.

Lionel Messi aurait joué un rôle clé dans la finalisation du contrat. L'Argentin aurait convaincu son coéquipier de repousser encore un peu sa retraite.

El pistolero se queda 🇺🇾🧉



Legendary Uruguayan striker, @LuisSuarez9 has signed a contract extension through the 2025 MLS season! Seguimos soñando 🩷🖤✨



