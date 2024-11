Quelle claque ! Leipzig et Openda humiliés par deux anciens de Pro League

Le RB Leipzig navigue en eaux troubles actuellement. Les Roten Bullen n'ont plus gagné depuis un mois, que ce soit en Bundesliga ou en Europe.

Ce samedi, face à Wolfsburg, les coéquipiers de Lois Openda - titulaire - et Arthur Vermeeren - monté au jeu à la 48e minute - se sont une nouvelle fois inclinés.

Avec un score très lourd : 1-5. Notons que l'ancien de l'Union Saint-Gilloise Mohamed Amoura a marqué un doublé.

Joakim Maehle, joueur également passé par la Pro League - au KRC Genk -, a quant à lui marqué le but du 1-4.

🛑 FINAL



WOW. WHAT A PERFORMANCE. 🔥



FIVE OF THE VERY BEST IN LEIPZIG. 👏 🐺

___

1-5 #RBLWOB#VfLWolfsburg 🟢⚪️ pic.twitter.com/eStsW1BR6I