📷 Énorme inquiétude en Serie A : Fiorentina - Inter Milan arrêté définitivement suite au malaise d'un joueur

Les Milanais se déplaçaient à Florence pour le compte de la 14e journée de Serie A, partie qui a dû être définitivement arrêtée.

L'affiche était belle entre la Fiorentina et l'Inter Milan, les 3e et 4e du classement qui comptent le même nombre de points.

Malheureusement, alors que le score était toujours de zéro partout, la partie a été interrompue puis définitivement arrêtée après 15 minutes de jeu, lorsque le milieu de terrain de la Fiorentina, Edoardo Bove s'est effondré.

Assisté dans un premier temps par des joueurs, le staff médical ainsi que les secours sont rapidement intervenus auprès du jeune italien de 22 ans. Les joueurs des deux équipes ont alors formé un mur autour du milieu de terrain qui recevait des soins.

Le joueur a repris conscience

L'arbitre ainsi que les joueurs des deux équipes étaient visiblement touchés, certains en larmes et Bove a ensuite été transporté à l'hôpital. Et selon des informations reprises par Sky Italia, le joueur a repris conscience et serait en mesure de respirer seul. Il restera désormais en observation.

