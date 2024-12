🎥 Rocourt sait recevoir : le magnifique geste des supporters du RFC Liège face à la situation de Deinze

Samedi, le RFC Liège l'a emporté 3-0 contre Deinze. Les supporters des Sang et Marine ont fait preuve d'humanité envers leurs adversaires.

Entre le RFC Liège et Deinze, il n'a pas été question que de football ce weekend. Sur le plan purement sportif, tout était déjà dit ou presque après l'ouverture du score de Mohamed Mouhli, et on ne jouait pas encore depuis une minute.

A la pause, le score était de 3-0, il n'a plus évolué. Le plus beau geste de la soirée est sans doute survenu après le coup de sifflet final de l'arbitre.

Deinze s'en va avec les honneurs

En plus de leurs joueurs, les supporters liégeois ont aussi copieusement applaudi les visiteurs, qui ont tout de même effectué le déplacement malgré la situation extrêmement pénible du club, au bord de la faillite.

Rocourt ne s'y est pas trompé et a réservé un tour d'honneur aux jeunes espoirs de Deinze qui font ce qu'ils peuvent pour représenter leurs couleurs, ainsi qu'aux derniers joueurs du noyau A qui restent jusqu'au bout.

Les jeunes et courageux joueurs de Deinze, salués avec respect par le public de Rocourt ūüĎŹ #fairplay pic.twitter.com/pMnhsao3o3 — RFC Liège (@rfcliege) December 1, 2024

Un après-match qui cadre parfaitement avec l'état d'esprit actuel du groupe : "La mission de mes joueurs était la même que contre les Francs Borains : s'amuser et se montrer au grand public. Mes jeunes joueurs acquièrent beaucoup d'expérience dans les matchs de la Challenger Pro League sur laquelle ils peuvent s'appuyer" explique au Nieuwblad Mikhaïl Turi, l'entraîneur des U21 qui a repris l'équipe.