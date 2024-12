Le témoignage touchant de l'un des derniers fidèles de Deinze : "C'est pour lui que je reste, il a payé le voyage jusque Liège"

Deinze a sauvé les meubles en réussissant à aligner une équipe contre le RFC Liège. Quelques joueurs du noyau A sont tout de même venus compléter.

Contre les Francs Borains, l'équipe présente sur le terrain était entièrement composée de jeunes du cru, vu les menaces de faillite qui plombent le club. Contre le RFC Liège, quelques joueurs du noyau professionnel ont tout de même fait le déplacement.

Titulaire à Rocourt, Alessio Staelens est l'un d'entre eux. "C'est chacun pour soi désormais. Le sentiment de groupe a complètement disparu" avoue-t-il dans Het Nieuwsblad. Chaque joueur agit maintenant selon ce qui lui semble juste.

"Certains avaient déjà envoyé une deuxième lettre recommandée au club et décidé de ne pas jouer non plus contre le RFC Liège. Ils enverront également une troisième et dernière lettre, leur contrat sera résilié" poursuit-il.

L'entraide et la débrouille avec ceux qui restent

Malgré les impayés, Staelens s'est arrêté à la première lettre, il ne voulait pas laisser tomber le club. Le fils de Lorenzo Staelens s'entraîne deux fois par semaine avec les U21. "La nomination des deux administrateurs me donne une lueur d'espoir" avoue-t-il.

Il ne jettera pas l'éponge : "Je suis ici depuis six ans et je reste par respect pour l'ancien président Denijs Van de Weghe et son épouse Kathleen. Il a payé le voyage en bus jusqu'à Liège. Un sponsor anonyme a fourni un repas".

Certains y mettent encore du leur. La situation est pourtant critique : " Les administrateurs ont décidé que nous ne pouvions plus nous entraîner à Deinze. Ils souhaitent s'en tenir au minimum".