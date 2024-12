Miron Muslic réagit à son licenciement du Cercle de Bruges : "Je ne vais pas m'étendre là-dessus..."

Miron Muslic n'est plus l'entraîneur du Cercle de Bruges. Il a été remercié suite à des mauvais résultats. Il a réagi à son éviction.

Miron Muslic a réalisé de belles choses durant son mandat au Cercle de Bruges. La saison dernière, il a terminé quatrième des Champions Play-offs et a ainsi assuré une participation européenne.

"J'ai été fier de travailler pour le Cercle pendant trois ans et je porterai toujours le vert et le noir dans mon cœur. Ce fut un voyage fantastique pour lequel je suis reconnaissant et resterai reconnaissant", a réagi Muslic à Het Laatste Nieuws.

"Car je suis conscient que je n'ai pas accompli seul les choses réalisées ces dernières années. Je tiens à remercier les joueurs, le staff, tout le monde qui m'a permis de faire partie de cette belle histoire."

La Cercle a annoncé son licenciement en raison des résultats négatifs récents, mais il ne souhaite pas s'étendre sur les raisons. "Je ne vais pas m'étendre sur les raisons qui m'ont été données pour prendre cette décision maintenant, j'espère que vous comprenez."

Maintenant, il va dire au revoir aux joueurs. "Pour moi, un moment important et probablement émotionnel suivra demain, car je n'ai pas encore dit au revoir au groupe de joueurs. Je le ferai demain, à 9 heures. Ce qui viendra ensuite, je le verrai bien."