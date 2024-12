Et c'est reparti : après le Qatar, la FIFA pourrait à nouveau opter pour une Coupe du Monde hivernale

On pensait que la lubie d'organiser une Coupe du Monde en plein hiver ne serait qu'un one-shot propulsé par la cupidité de Sepp Blatter et ses compères. Mais Gianni Infantino est encore pire, et sans surprise, on se dirige à nouveau vers un Mondial décalé.

C'est une certitude : en décembre prochain, la FIFA désignera l'Arabie Saoudite comme pays organisateur de la Coupe du Monde 2034, faute de concurrents. Douze ans seulement après la Coupe du Monde au Qatar, le football retournera donc dans les sables d'Orient, dans un pays se lavant les mains des droits humains élémentaires mais suffisamment riche pour le faire oublier. L'Arabie Saoudite est devenue un acteur majeur du football international ces dernières années, achetant à coups de salaires mirobolants quelques unes des plus grandes stars mondiales - Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, N'golo Kanté... ou encore Yannick Carrasco et Koen Casteels. Mais il y a une chose que leur argent ne peut pas acheter : la météo. Et en juin, les températures seront bien trop élevées pour disputer une Coupe du Monde ; le football saoudien est à l'arrêt de mai à septembre pour cette raison. RMC Sport l'affirme donc : en même temps qu'elle annoncera que le Royaume saoudien accueille le Mondial 2034, la FIFA pourrait bien révéler qu'il s'agira là de la seconde version hivernale de la compétition. Petite différence par rapport au Mondial qatari, organisé en novembre-décembre : l'Arabie Saoudite devrait organiser le sien en janvier Les mois de novembre et décembre comptent en effet plusieurs événements religieux importants dans ce pays qui est le berceau de l'islam. On imagine que les joueurs seront ravis à l'idée, une fois de plus, de voir leur programme être complètement chamboulé par une Coupe du Monde en plein milieu de la saison. L'organisation de la Coupe du Monde 2022 avait forcé des chamboulements majeurs dans les calendriers qui, ajoutés aux réminiscences du COVID-19, ont eu des effets à long terme se faisant encore ressentir aujourd'hui sur certains organismes. Mais tant que Gianni Infantino y trouve son compte...