Le meilleur côté de Noa Lang : son coach en a les larmes aux yeux

L'entraîneur du PSV, Peter Bosz, a reçu lundi soir une surprise inattendue : un message vidéo de Noa Lang lors d'un passage en plateau. L'attaquant a ému son coach.

Lorsque l'intervieweuse a annoncé qu'elle avait un message d'un joueur pour lui, Bosz a vu apparaître Noa Lang sur l'écran, se présentant comme "son joueur préféré", ce qui a provoqué un grand sourire chez le coach du PSV Eindhoven.

Dans ce message, Noa Lang a chaleureusement remercié son entraîneur. "De me laisser toujours être moi-même, de me laisser faire ce qui me convient et d'être la personne que je suis. Je pense que cela vous honore en tant qu'entraîneur. Vous savez très bien gérer toutes les personnalités de l'équipe."

"Je pense que vous maintenez bien l'équilibre de l'équipe, car nous avons bien sûr beaucoup de fortes têtes dans l'équipe", a reconnu l'ailier néerlandais, connu pour son fort caractère lors de son passage à Bruges.

"Je vous vois mercredi à l'entraînement", annonce Lang. "Je ne dis pas ce genre de choses souvent, hein", plaisante-t-il également.

Peter Bosz a exprimé sa gratitude et a réfléchi à la relation spéciale qu'il entretient avec ses joueurs. "Il est important de s'amuser, mais aussi de savoir quand il faut travailler dur", insiste-t-il. Un équilibre qui lui permet de tirer le meilleur de Noa Lang.