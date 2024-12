Deux joueurs, dont un ancien du Sporting Charleroi, quittent le SK Deinze dont la situation ne s'arrange pas

Alors qu'on ignore encore comment la situation du SK Deinze évoluera dans les jours et semaines à venir, deux joueurs ont annoncé leur départ via les réseaux sociaux. Un entrepreneur local tente de son côté de trouver des investisseurs.

Lennart Mertens, serial buteur du SK Deinze (101 buts en 219 matchs), avait été le premier à quitter le navire en plein naufrage et à signer à Beveren, libéré de son contrat. Deux autres joueurs du club flandrien ont désormais annoncé leur départ via les réseaux sociaux.

L'un d'eux est une tête connue en Jupiler Pro League et au sein du football wallon : il s'agit de Gaëtan Hendrickx (29 ans), ancien milieu de terrain du Sporting Charleroi. Hendrickx était le capitaine du SK Deinze et compte un but et deux passes décisives en 8 matchs de Challenger Pro League. Il aura disputé 105 matchs pour le club flandrien.

Hendrickx tacle au passage la façon dont la Pro League a géré le dossier : "Très reconnaissant de tout ce que ce club et cette ville m’ont apporté sur et en dehors du terrain. La plus belle page de ma carrière jusqu’ici", écrit-il.



"Jamais j’aurais pensé devoir me séparer de cette manière mais malheureusement, tant que les clubs professionnels belges ne seront pas dans l’obligation de devoir prouver en début de saison qu’ils sont capables financièrement d’assumer la saison dans son entièreté, ce genre de situation risque de se reproduire encore et encore".

Le second joueur à faire ses adieux est Jellert Van Landschoot (27 ans), ancien jeune du FC Bruges, qui aura disputé 83 matchs (16 buts) sous les couleurs de Deinze.

Un investisseur local tente de reprendre Deinze

Pendant ce temps, en coulisses, Het Laatste Nieuws rapporte que Patrick Piens, homme d'affaires local, tente de réunir des investisseurs afin de reprendre le SK Deinze et sortir le club de l'ornière. Il lui faudrait trouver notamment de quoi payer le million d'euros réclamé pour rembourses les dettes à court terme d'ici à la semaine prochaine.

L'actuel propriétaire, Doudou Cissé, avait repris Deinze des mains d'ACA Partners pour un euro symbolique... mais n'a pas encore injecté d'argent dans le club, ne payant aucun salaire dû ni aucune dette. Il faudra trouver un accord pour que Cissé cède ses actions à Piens et ses éventuels partenaires, afin d'éviter une faillite qui se rapproche de jour en jour.