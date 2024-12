Les deux clubs d'Antwerp par le chas de l'aiguille, Mazzù et STVV en quarts : tous les résultats de la Croky Cup

Plusieurs rencontres de Croky Cup étaient au programme ce mercredi. Découvrez tous les résultats des 8e de finale.

Le Cercle de Bruges s'est rapidement retrouvé réduit à 10 face à Saint-Trond, commençant bien mal son 8e de finale. Emmanuel Kakou a été exclu dès la 7e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, Ferrari faisait 0-1 (10e), et le score ne bougerait plus. Les Canaris de Felice Mazzù sont en quart de finale.

Folie au Kiel

Du côté du Kiel, le suspens aura été complet jusqu'au bout. Tout s'est passé après la pause : Geoffry Hairemans ouvrait le score à la 75e minute pour le KV Malines face au Beerschot. Antoine Colassin ramenait cependant les deux équipes à égalité à la 88e, forçant des prolongations.

© photonews

Dans ces prolongations, rebelote, mais dans l'autre sens : Konstantopoulos mettait les Rats aux commandes, avant qu'un but malinois signé Bafdili égalise (2-2) malgré l'expulsion, juste auparavant, de Ouattara côté malinois. Les deux équipes se départageront aux tirs au but, et c'est le Beerschot qui filera en quarts de finale après deux ratés malinois (4-3 apt).

L'Antwerp au bout de l'ennui

L'Antwerp s'est également qualifié aux tirs au but, mais les spectateurs du Stade des Eperons d'Or auront vu moins de spectacle que ceux du Kiel. C'est en effet avec un score de 0-0 après 120 minutes que le KV Courtrai et le Great Old se sont dirigés vers la séance de tirs au but.

Comme un symbole, c'est le tir de Toby Alderweireld qui a envoyé l'Antwerp en quarts de finale après deux ratés courtraisiens.