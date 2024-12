Plus d'équipe de Challenger Pro League en Coupe : OHL écrase Zulte Waregem

La magie de la Coupe s'arrêtera là pour les clubs de D1B. OHL a écrasé Zulte Waregem, dernière équipe de l'antichambre de l'élite encore en lice.

Il n'y avait plus que deux équipes de Challenger Pro League au stade des 8e de finale de la Croky Cup. Ce mardi, le Patro Eisden Maasmechelen avait déjà pris la porte face au Club de Bruges (1-3). Ce mercredi, c'était au tour de Zulte Waregem de se rendre à OHL.

Et bien vite, les Louvanistes feront respecter leur statut. Hasan Kuruçay a ouvert le score dès le quart d'heure de jeu, et Youssef Maziz doublé la mise à la 35e. Banzuzi enfoncera le clou et tuera d'ores et déjà tout suspens à la 39e : score à la pause, 3-0.

Zulte Waregem ne reviendra pas sur le terrain avec de meilleures intentions : à la 53e, quatrième but pour Louvain, et quatrième buteur différent avec Konan N'dri. À l'heure de jeu, le score final est fixé par Chukwubuikem Ikwuemesi (60e), qui fait donc 5-0.

OHL se qualifie donc sans mal pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, où il ne restera plus que des clubs de Jupiler Pro League.

Un résultat spectaculaire obtenu sous les yeux de Chris Coleman, le nouvel entraîneur du club louvaniste, qui n'était pas encore présent sur le banc mais bien en tribunes ; sa vraie première est prévue pour samedi sur la pelouse de Sclessin.