Certains réclament déjà son retour : un ancien capitaine emblématique du Standard se cherche un nouveau défi

"Merci Incheon pour ces deux années incroyables. Nous avons partagé beaucoup de hauts et de bas, mais je garderai avec moi de nombreux bons souvenirs. J'ai hâte de te revoir bientôt en K1. PS : Il est maintenant temps de se reposer, de se ressourcer, puis de se préparer pour la suite" : c'est par ces mots que Paul-José Mpoku a pris congé de son club, après deux ans en Corée du Sud.

L'international congolais a passé deux ans en K League 1, le championnat local. Mais la fin de l'aventure a été mouvementée : un temps premier, Incheon a dégringolé au classement et Mpoku s'est assez souvent retrouvé sur le banc.

Thank you, Incheon, for the incredible two years. We’ve shared many ups and downs, but I’ll carry so many good memories with me. I look forward to seeing you back in K1 soon.



P.S. Now it’s time to rest, recharge, and then prepare for what is next 🙏🏾👊🏾💪🏾 pic.twitter.com/HzyCTDoNCL