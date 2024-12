Huit mois après sa terrible blessure contre le Standard : le petit prince du football belge enfin de retour à l'occasion du match à la RAAL

Très bonne journée pour le Racing Genk. Quelques heures après la prolongation de Mujaid Sadick, les Limbourgeois ont annoncé le retour de Luca Oyen.

Luca Oyen voit enfin le bout du tunnel : "Après une grave blessure au genou et huit mois de rééducation, Luca fera enfin son retour tant attendu ce week-end avec les U23 contre La Louvière" confirme le club dans son communiqué.

En mars dernier, Oyen a subi une terrible blessure lors du match contre le Standard. Il s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit. Il n'a repris l'entraînement qu'il y a quelques jours.

"Cela a été un long et difficile parcours, mais je suis incroyablement heureux de pouvoir à nouveau fouler le terrain", a déclaré l'ailier gauche sur le site du club.

Ne pas brûler les étapes

"J'ai travaillé dur pour en arriver là et je me sens prêt à retrouver le rythme des matchs. Le soutien de ma famille, de mes coéquipiers et des supporters m'a vraiment aidé à persévérer. J'ai hâte d'aider à nouveau l'équipe" poursuit-il.

Reste maintenant à espérer qu'il sera enfin épargné par la poisse. Depuis son arrivée dans le noyau A il y a déjà...quatre ans, Luca Oyen a été absent pendant pas moins de 521 jours, manquant ainsi 68 matchs sur blessure. Il va désormais devoir revenir à son rythme pour montrer à la Pro League l'immense talent qui est en lui.