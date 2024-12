Mishel Gerzig, l'épouse de Thibaut Courtois, se confie sur un moment très difficile : "Nous avons pleuré ensemble"

Thibaut Courtois a subi une grave blessure au genou en août 2023. En conséquence, il a dû manquer 42 matchs avec le Real Madrid. Son épouse Mishel Gerzig a partagé son ressenti sur cette période.

Thibaut Courtois a subi une grave blessure au genou avec le Real Madrid à l'été 2023. Il s'est déchiré le ligament croisé et a donc été indisponible pendant presque huit mois. C'était un moment difficile pour le gardien, mais aussi pour sa femme Mishel.

"J'étais dans la cuisine quand il a envoyé : 'Chérie, quelque chose de grave s'est passé. Je pense que je me suis cassé le genou'. Je suis montée dans ma voiture en direction de l'hôpital. Quand je suis arrivée, il était encore en train de passer un scanner. Mais le médecin m'a fait signe : ça n'avait pas l'air bon", explique-t-elle dans Het Laatste Nieuws.

"Quand je l'ai vu sortir, en fauteuil roulant, encore habillé dans ses vêtements de sport sales, mon cœur s'est brisé. Je ne l'avais jamais vu ainsi auparavant. Je l'ai pris dans mes bras, nous avons pleuré ensemble. Thibaut savait à ce moment-là que sa saison était terminée, avant même qu'elle ne commence vraiment", continue Mishel.

"Le jour de l'opération, j'ai commencé à être très malade à cause de ma grossesse. J'ai beaucoup vomi. Juste quand il avait tellement besoin de moi, j'étais malade moi-même."

"Quand il était encore somnolent après l'opération à cause de l'anesthésie, je suis simplement allée me blottir contre lui dans ce lit d'hôpital. Misérables ensemble. Même après, à la maison, nous étions solidaires. Je me levais pour aller vomir aux toilettes, et il venait boitiller jusqu'à moi avec ses béquilles : 'As-tu besoin d'aide'?"

"À quel point étions-nous arrivés? Deux personnes à moitié mortes, l'une à côté de l'autre sur le canapé. (rires) Maintenant, nous pouvons en rire de bon cœur, mais pas à ce moment-là. Heureusement, Thibaut devenait plus fort chaque jour. Et moi ? Je devenais plus grosse chaque jour."