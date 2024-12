Moussa N'Diaye est transformé et ne le cache pas : "David Hubert a tout changé pour moi"

Moussa N'Diaye est l'un des quelques Mauves totalement transformés ces derniers mois. Le latéral sénégalais évolue à son meilleur niveau.

La saison passée, Moussa N'diaye était très clairement second dans la hiérarchie derrière Ludwig Augustinsson, qui a réalisé une superbe saison. Mais à la faveur de la blessure du Suédois, il a pleinement saisi sa chance.

"Je ne vais pas cacher que ça a été une période difficile pour moi la saison passée, quand Augustinsson était toujours titulaire", reconnaît N'diaye en zone mixte après la qualification en quarts de finale de la Coupe de Belgique. "Mais j'ai toujours continué à travailler dur. Le coach m'a donné de bons conseils, l'arrivée de David Hubert a tout changé pour moi".

Brian Riemer n'est pas forcément en cause, mais David Hubert semble avoir une meilleure connexion avec le Sénégalais. "Il a confiance en moi, on s'entend bien. Je sens cette confiance et ça vient naturellement quand tu joues. C'est vrai que j'ai aussi plus de libertés offensives, c'est mon jeu", se réjouit le back gauche du RSCA.

Cela ne l'empêche pas de revenir en arrière quand c'est nécessaire. "Je reste un joueur défensif, je ne dois pas rester trop loin non plus, je reste proche de Zanka pour venir l'aider", confirme Moussa N'diaye.

N'diaye a été aidé par ses équipiers

Actuellement, le joueur formé au Barça est probablement l'une des plus grosses valeurs marchandes du Sporting et pourrait bien faire sauter la banque dans les mois à venir. Mais il se sent très bien au Lotto Park : "On est tous ensemble, mes équipiers m'ont beaucoup aidé à surmonter mes périodes plus difficiles. Ils m'ont toujours soutenu quand je ne jouais pas ou que j'étais blessé", conclut N'diaye.