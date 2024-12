Bruges confronté à un départ dès cet hiver ? "Nous préférons l'éviter, mais..."

L'intérêt pour Joel Ordonez, le défenseur du Club de Bruges, grandit. Non seulement Chelsea et Liverpool montrent de l'intérêt, mais d'autres clubs ont également l'Équatorien en ligne de mire.

Malgré les rumeurs, Joel Ordonez reste concentré sur son club actuel. "Je suis concentré sur le Club, avec qui je veux encore remporter un titre", souligne-t-il. Bien qu'il revienne sur ses propos peu de temps après.

Ordonez, qui a récemment marqué son premier but pour le Club de Bruges, rêve ouvertement d'un avenir en Angleterre. "La Premier League, j'aimerais ça", a-t-il déclaré à VTM. Son souhait semble en phase avec l'intérêt provenant principalement de cette compétition. Toutefois, il n'est pas prévu que les bleu et noir le laissent partir dès cet hiver.

Le récent but d'Ordonez, qui a rapporté trois points cruciaux au Club samedi, a été un moment de fierté pour le jeune joueur. "Bien sûr, j'ai appelé ma famille", a-t-il dit à ce sujet. "Ce sont ces personnes qui me donnent de la force. Surtout ma mère, car elle est la plus proche de moi."

L'entraîneur Nicky Hayen reconnaît que l'intérêt pour Ordonez est un signe de ses qualités. "C'est finalement ce que tout joueur veut", déclare Hayen. "Ce qui me rend heureux, c'est que Joel continue toujours de faire son travail malgré l'intérêt."

Hayen souligne que le club espère garder Ordonez plus longtemps. "Quand ce transfert aura lieu, vous ne pouvez pas le contrôler. Cela pourrait être en hiver, mais ça pourrait aussi être seulement après cette saison, ce que nous préférerions", ajoute-t-il.