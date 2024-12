Du très très beau monde à ses côtés : Kevin De Bruyne mis à l'honneur par ses pairs

Comme chaque année, FifPro, qui défend les droits des joueurs, a présenté son onze de rêve, basé sur les prestations de chacun durant l'année civile.

Derrière, Virigil van Dijk, Antonio Rudiger et Dani Carvajal protègent Ederson. Kevin De Bruyne est présent au milieu, aux côtés de Rodi, Jude Bellingham et Toni Kroos, retraité depuis cet été.

KDB a pourtant vécu des moments difficiles cette année de son Euro contrarié à ses derniers mois perturbés par les blessures. Mais sa deuxième partie de saison dernière lui a fait marquer des points.

Autre joueur passé par des moments plus délicats, Kylian Mbappe est bien présent en pointe, rejoint par Erling Haaland et Vinicius.

Ce onze a été choisi par les joueurs, 21 266 votes ont ainsi été enregistrés pour en arriver à cette équipe en guise de compromis.

Introducing the 2024 FIFPRO Men's #World11, chosen by 21,266 players 🌟



🇧🇷 Ederson



🇪🇸 @DaniCarvajal92

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇩🇪 @ToniRuediger



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BellinghamJude

🇧🇪 @KevinDeBruyne

🇩🇪 @ToniKroos

🇪🇸 Rodri



🇳🇴 @ErlingHaaland

🇫🇷 @KMbappe

🇧🇷 @ViniJr



By the players, for the players. pic.twitter.com/OoMcUZd3sK