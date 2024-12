Rumeur démentie, mais quel avenir pour Domenico Tedesco ? Le verdict n'est pas pour tout de suite

Ce vendredi, Domenico Tedesco devrait a priori faire face à la presse suite au tirage des poules qualificatives pour la Coupe du Monde 2026. Mais il le fera dans un contexte très compliqué.

Mettons-nous une minute dans la tête de Domenico Tedesco. Le sélectionneur des Diables Rouges a bien sûr été très critiqué suite aux trois défaites consécutives en Nations League, mais il a été très clair : il veut rester à bord et emmener la Belgique au Mondial 2026.

En coulisses, il a probablement eu des discussions avec Vincent Mannaert, le nouveau CEO de l'Union Belge. Sauf grosse surprise, il part du principe qu'il sera bel et bien sur le banc pour la double confrontation contre l'Ukraine, en mars prochain, pour se maintenir en Ligue des Nations A.

Pourtant, dans les média, Tedesco lit tout et son contraire, et cette semaine, il n'a pas manqué d'être éclaboussé par le pavé dans la mare : Mannaert aurait contacté de manière informelle Michel Preud'homme pour le sonder concernant le poste de sélectionneur (selon une information de la RTBF). Une rumeur fermement démentie par la fédération, nous affirme désormais La Dernière Heure.

Ce vendredi, comme lors de presque chacune de ses conférences de presse depuis bientôt trois ans, Domenico Tedesco devra donc répondre, peut-être même majoritairement, à des questions extra-sportives. Et ce alors que, toujours selon nos confrères, la décision le concernant ne tombera pas en 2024.

En effet, une assemblée générale est prévue pour le 19 décembre et Vincent Mannaert compte ensuite prendre son temps et digérer les fêtes de fin d'année pour se décider début 2025. On imagine que ce sera assez tôt après le Nouvel An, car les barrages arrivent déjà en mars...