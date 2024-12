🎥 Quand Dodi Lukebakio offre une surprise à un enfant malade

Ce mercredi, Dodi Lukebakio s'est rendu Ă l'HĂŽpital Virgen Macarena pour rendre visite aux enfants malades et leur offrir des petits cadeaux.

Plusieurs joueurs de Séville sont venus rendre visite aux enfants malades de l'Hôpital Virgen Macarena de la ville. Dodi Lukebakio a notamment pris part à cette initiative.

Dans une vidéo publiée par le club espagnol, on peut y apercevoir le Diable Rouge offrir un ballon à un jeune enfant. Un cadeau et une visite qui marqueront très certainement l'esprit du petit garçon !

đŸ„¶ Algunos seguirán diciendo que Dodi es un tipo frío…😏



"Ce mercredi, le Séville FC a honoré l’une des traditions les plus émouvantes de la période pré-natale : la visite à l’Hôpital Virgen Macarena de la ville pour offrir des cadeaux et transmettre un message de soutien et d’espoir aux enfants hospitalisés," explique le club dans un communiqué.

Aux côtés du Belge, on retrouvait Gudelj, Nyland et Marcao chez les joueurs masculins. Du côté des féminines, Lucía Moral, Corrales, Raquel Morcillo et Nazareth avaient également répondu présent.