Preud'homme a dit non, mais quel est le "plan A" pour remplacer Tedesco ? Un ancien d'Anderlecht a sa petite idée

Michel Preud'homme à la tête des Diables Rouges ? C'était la rumeur folle, et rapidement démentie de tous côtés, cette semaine. Mais quelle serait l'option n°1 aux yeux de l'Union Belge ?

Non, Michel Preud'homme ne sera pas le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. L'ancien entraîneur du Standard et du Club de Bruges est retraité et heureux de l'être, et la rumeur lancée en début de semaine par la RTBF a rapidement été démentie que ce soit du côté de la fédération ou de l'entourage de Preud'homme lui-même.

Mais alors, qui sera le sélectionneur de la Belgique en mars prochain pour la double confrontation contre l'Ukraine ? La piste la plus plausible, c'est... Domenico Tedesco lui-même. Le Germano-Italien veut rester, coûte trop cher à licencier, et Vincent Mannaert ne se précipitera pas pour trouver une solution.

Mais selon Thomas Chatelle, le plan A de la fédération, plutôt que Preud'homme, est peut-être bien un entraîneur toujours actif et actuellement en poste. "Le plan A, c'est Philippe Clement, c'est la personne qui coche toutes les cases si on veut revenir à du Belge et c'est ce qu'il faut faire selon moi", déclare-t-il via la RTBF.

Problème : Clément est sous contrat avec les Glasgow Rangers, et coûterait là aussi probablement très cher à débaucher. Il y a quelques semaines de cela, l'ancien coach du FC Bruges semblait proche de prendre la porte en Ecosse, mais a réussi à sauver sa tête.

Plus les semaines passent, plus les chances de voir Domenico Tedesco entamer les qualifications du Mondial 2026 à la tête des Diables Rouges grandissent. Le barrage contre l'Ukraine pourrait être son ultime examen de repêche...