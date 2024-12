"Project Bridge" : la Pro League veut attirer de nouveaux supporters LGBTQIA+, en situation de handicap ou issus de l'immigration dans ses stades

Le football belge a battu des records d'affluence avec plus de trois millions de spectateurs la saison dernière, mais la diversité dans les tribunes reste un défi. La Pro League entend y remédier en attirant davantage de supporters issus de tous horizons.

Le projet "Project Bridge - Fans of Tomorrow" vise à attirer de nouveaux groupes de supporters. Pour Lorin Parys, PDG de la Pro League, le football est un espace unique où des personnes de tous horizons se rassemblent.

La Pro League développe ainsi des programmes ciblant des groupes comme les personnes en situation de handicap, la communauté LGBTQIA+ ou encore les supporters issus de l'immigration. Chaque club élabore un plan d’action personnalisé basé sur des recherches pour accueillir ces nouveaux publics.

L’idée est de prolonger la diversité déjà visible sur les terrains de jeunes jusque dans les tribunes. Selon Parys, les clubs jouent un rôle important dans l’intégration sociale, mais cela ne se reflète pas encore totalement parmi les spectateurs dans les stades. "C’est à la fois un défi social et une opportunité commerciale pour renforcer les liens avec la société tout en créant de nouvelles sources de revenus", a-t-il expliqué à Sporza.

Des tribunes plus inclusives grâce à des actions ciblées

Pour atteindre cet objectif, la Pro League a mené une vaste étude avec WhyFive. Des entretiens réalisés avec des clubs et des supporters issus de différentes communautés ont permis d’identifier les obstacles et les opportunités. Ces données doivent aider les clubs à comprendre pourquoi certains groupes hésitent à venir au stade.

Sur cette base, les clubs travaillent sur des plans d’action centrés sur quatre priorités : permettre aux fans de se sentir bienvenus, en sécurité, acceptés et valorisés. Concrètement, cela passe par un meilleur contact entre les clubs et les communautés via les joueurs et les supporters, ainsi qu’une amélioration de l’accueil dans les stades avec une signalétique claire, des points d’information supplémentaires et une meilleure hospitalité.