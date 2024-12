Du nouveau pour Lucas Stassin après son premier but : le coach de l'ASSE est licencié

Lucas Stassin a enfin inscrit son premier but en Ligue 1 ce week-end, ce qui n'a pas empêché l'AS Saint-Etienne de s'incliner. Une défaite fatale à Olivier Dall'Oglio.

Il va y avoir du changement à Saint-Etienne. Après la défaite des Verts sur la pelouse de Toulouse (2-1), l'ASSE a annoncé le licenciement d'Olivier Dall'Oglio, son entraîneur en poste depuis le 12 décembre 2023. Laurent Huard, directeur du centre de formation, fera office d'intérimaire en attendant l'arrivée du nouveau coach.

Dall'Oglio avait ramené l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, activant ainsi une clause automatique dans son contrat pour rester en poste cette saison. Mais les résultats des Stéphanois sont décevants, avec une 16e place de Ligue 1 et quelques défaites retentissantes comme un 8-0 subi à Nice en septembre dernier.

Après 10 défaites en 15 rencontres, la position d'Olivier Dall'Oglio était devenue intenable et le technicien de 60 ans a donc pris la porte.

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2024

Reste à voir quelles conséquences ce licenciement pourrait avoir pour Lucas Stassin, le jeune attaquant belge des Verts. L'international U21 a inscrit son premier but sur la pelouse de Toulouse, lui qui avait déjà donné quatre passes décisives et restait jusque là titulaire.

Enfin délivré par ce but, Stassin pourrait être l'une des armes de l'ASSE en 2025 pour assurer le maintien en Ligue 1. À Saint-Etienne, on croit fermement en ses qualités, mais sa maladresse devant le but ces derniers mois posait question. Le futur coach des Verts réussira-t-il à tirer le meilleur de Lucas Stassin ?